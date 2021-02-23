Джетер покинет БК Днепр

Экс-разыгрывающий сборной Украины Пух Джетер в ближайшее время разорвет контракт с действующим чемпионом Суперлиги БК Днепр. Об этом на своем канале в Telegram сообщил журналист Александр Прошута.

Днепр в начале года пригласил Джетера на замену Генри Дугату, однако 37-летний американец не оправдал ожиданий главного тренера клуба Дениса Журавлева.

В матчах Суперлиги в среднем за игру баскетболист с опытом выступлений в НБА набирал скромные 5,3 очка и 2,2 передачи.

БК Днепр с показателем 15-6 занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.