Михайлюк набрал 9 очков в победном матче Детройта против Орландо

Детройт на выезде обыграл Орландо и улучшил свой сезонный показатель до 9-22.

Святослав Михайлюк за 22 минуты набрал 9 очков (4 из 10 с игры), собрал 3 подбора, отдал 3 ассиста, сделал 1 перехват, совершил 1 блок-шот и допустил 3 потери. Показатель полезности украинца составил «+7».

В текущем сезоне Михайлюк в среднем за вечер приносит Пистонс по 6,3 очка, 1,9 подбора и 1,2 передачи.

Орландо – Детройт 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)