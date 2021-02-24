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Михайлюк набрал 9 очков в победном матче Детройта против Орландо
Неплохой день для украинца
Детройт на выезде обыграл Орландо и улучшил свой сезонный показатель до 9-22.
Святослав Михайлюк за 22 минуты набрал 9 очков (4 из 10 с игры), собрал 3 подбора, отдал 3 ассиста, сделал 1 перехват, совершил 1 блок-шот и допустил 3 потери. Показатель полезности украинца составил «+7».
В текущем сезоне Михайлюк в среднем за вечер приносит Пистонс по 6,3 очка, 1,9 подбора и 1,2 передачи.
Орландо – Детройт 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)
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