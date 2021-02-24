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НБА: Филадельфия сильнее Торонто, победы Клипперс и Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Кливленд – Атланта 112:111 (28:27, 30:28, 26:29, 28:27)
Торонто – Филадельфия 102:109 (18:37, 24:18, 23:24, 37:30)
Нью-Йорк – Голден Стэйт 106:114 (31:36, 28:19, 26:39, 21:20)
Даллас – Бостон 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)
Бруклин – Сакраменто 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22)
Милуоки – Миннесота 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23)
Клипперс – Вашингтон 135:116 (36:20, 36:35, 27:39, 36:22)
Алексей Лень участия в матче не принимал
Денвер – Портленд 111:106 (34:25, 23:32, 21:21, 33:28)
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