Михайлюк впервые в сезоне попал в стартовую пятерку Детройта

Детройт в сегодняшнем матче регулярного чемпионата на выезде обыграл Орландо (105:93).

Главный тренер Пистонс Дуэйн Кэйси впервые в сезоне включил в стартовую пятерку украинского защитника Святослава Михайлюка, а тот за 26 минут набрал 10 очков и завершил игру с показателем полезности «+7».

Матч с Мэджик стал 28-м для Михайлюка в стартовой пятерке с момента дебюта в НБА. Всего Святослав в главной баскетбольной лиге мира в составе Лейкерс и Детройта провел 128 матчей.

В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,4 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи.