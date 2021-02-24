Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк впервые в сезоне попал в стартовую пятерку Детройта
И помог одержать победу
Детройт в сегодняшнем матче регулярного чемпионата на выезде обыграл Орландо (105:93).
Главный тренер Пистонс Дуэйн Кэйси впервые в сезоне включил в стартовую пятерку украинского защитника Святослава Михайлюка, а тот за 26 минут набрал 10 очков и завершил игру с показателем полезности «+7».
Матч с Мэджик стал 28-м для Михайлюка в стартовой пятерке с момента дебюта в НБА. Всего Святослав в главной баскетбольной лиге мира в составе Лейкерс и Детройта провел 128 матчей.
В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,4 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи.
Популярное сейчас
- 21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени
- Невидимка в составе Шахтера, хитрый Колос, худшие замены Рябоконя. Эксперты о 15-м туре УПЛ
- Разгром от Баварии, шедевр Жиру и возрождение Металлиста. Главные новости от 23 февраля
- Украина победила Словению в матче отбора на Евробаскет-2022
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками