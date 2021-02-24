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Победный трехочковый Дончича в матче с Бостоном – момент дня в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Главные хайлайты вторника в НБА

Победный трехочковый Дончича в матче с Бостоном – момент дня в НБА. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал опубликовал топ-10 моментов дня регулярного чемпионата.

Ежедневную подборку возглавил звездный лидер Далласа Лука Дончич, который в матче с Бостоном реализовал победный трехочковый бросок за 0,1 секунды до конца основного времени игры.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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