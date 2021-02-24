Денвер установил уникальный рекорд в истории НБА

Баскетболисты Денвера за 48 минут домашнего матча против Портленда (111:106) совершили всего одну потерю, автором которой стал канадский плеймейкер Наггетс Джамал Мюррей.

В истории НБА еще ни одной команде не удавалось завершить матч всего с одной потерей.

Denver Nuggets as a team tonight:



Assists - 25

Turnovers - 1



That’s a new NBA record ???? pic.twitter.com/x6gqAc5uIt — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) February 24, 2021

Предыдущий рекорд держали пять команд, включая Финикс, которому в текущем сезоне в матче с Индианой удалось ограничить себя всего до двух потерь.

Денвер с показателем 17-14 занимает седьмое место в Западной конференции.