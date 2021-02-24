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Денвер установил уникальный рекорд в истории НБА
Остальным клубам лиги стоит брать пример с Наггетс
Баскетболисты Денвера за 48 минут домашнего матча против Портленда (111:106) совершили всего одну потерю, автором которой стал канадский плеймейкер Наггетс Джамал Мюррей.
В истории НБА еще ни одной команде не удавалось завершить матч всего с одной потерей.
Denver Nuggets as a team tonight:— Hilltop Hoops (@HilltopNBA) February 24, 2021
Assists - 25
Turnovers - 1
That’s a new NBA record ???? pic.twitter.com/x6gqAc5uIt
Предыдущий рекорд держали пять команд, включая Финикс, которому в текущем сезоне в матче с Индианой удалось ограничить себя всего до двух потерь.
Денвер с показателем 17-14 занимает седьмое место в Западной конференции.
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