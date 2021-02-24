Будивельник подпишет защитника сборной Латвии

Атакующий защитник итальянского Варезе Ингус Яковичс в ближайшее время пополнит ряды киевского Будивельника, сообщает Sportando.

Яковичс прибудет в столицу Украины сразу после того, как завершит процедуру разрыва контракта с Варезе.

В сезоне 2020-2021 Яковичс в элитном дивизионе чемпионата Италии отыграл 18 матчей. В среднем за игру латыш набирал по 8,0 очка и 1,5 подбора.

Будивельник с показателем 11-12 занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги.