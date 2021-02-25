Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Нью-Орлеана
Украинец стал четвертым по результативности в Детройте
Пистонс без нескольких основных игроков после большого перерыва не выдержали темп Нью-Орлеана и проиграли с 10-очковым отставанием.
Святослав Михайлюк в этот раз не попал в стартовую пятерку Детройта, но провел на площадке 28 минут. На счету украинца 12 очков (4 из 9 с игры), 3 подбора и 2 передачи. Показатель полезности Михайлюка составил «+1».
В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 2,0 подбора, а Детройт с показателем 9-23 идет последним на Востоке.
Нью-Орлеан – Детройт 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)
Популярное сейчас
- Минимализм Реала, разгром от Барсы, вылет команды Реброва. Главные новости за 24 февраля
- Лига Чемпионов. Аталанта - Реал 0:1. До боли знакомые "сливочные"
- Притула: Настоящих Карпат уже не будет, руководители просто убили клуб
- Сборная Украины впервые за 24 года выиграла отборочную группу к Евробаскету
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО