Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Нью-Орлеана

Пистонс без нескольких основных игроков после большого перерыва не выдержали темп Нью-Орлеана и проиграли с 10-очковым отставанием.

Святослав Михайлюк в этот раз не попал в стартовую пятерку Детройта, но провел на площадке 28 минут. На счету украинца 12 очков (4 из 9 с игры), 3 подбора и 2 передачи. Показатель полезности Михайлюка составил «+1».

В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 2,0 подбора, а Детройт с показателем 9-23 идет последним на Востоке.

Нью-Орлеан – Детройт 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)