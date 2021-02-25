  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Нью-Орлеана
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Нью-Орлеана

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец стал четвертым по результативности в Детройте

Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Нью-Орлеана

Новина українською

Пистонс без нескольких основных игроков после большого перерыва не выдержали темп Нью-Орлеана и проиграли с 10-очковым отставанием.

Святослав Михайлюк в этот раз не попал в стартовую пятерку Детройта, но провел на площадке 28 минут. На счету украинца 12 очков (4 из 9 с игры), 3 подбора и 2 передачи. Показатель полезности Михайлюка составил «+1».

В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 2,0 подбора, а Детройт с показателем 9-23 идет последним на Востоке.

Нью-Орлеан – Детройт 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...