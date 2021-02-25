Баскетбол
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НБА: Юта разбила Лейкерс, осечки Бостона и Финикса
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Индиана – Голден Стэйт 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)
Атланта – Бостон 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)
Кливленд – Хьюстон 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)
Майами – Торонто 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)
Чикаго – Миннесота 133:126 OT (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)
Оклахома – Сан-Антонио 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)
Финикс – Шарлотт 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)
Юта – Лейкерс 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25)
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