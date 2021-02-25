  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Юта разбила Лейкерс, осечки Бостона и Финикса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Юта разбила Лейкерс, осечки Бостона и Финикса

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта разбила Лейкерс, осечки Бостона и Финикса

Новина українською

Индиана – Голден Стэйт 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)

Атланта – Бостон 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)

Кливленд – Хьюстон 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

Майами – Торонто 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

Чикаго – Миннесота 133:126 OT (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)

Оклахома – Сан-Антонио 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

Финикс – Шарлотт 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)

Юта – Лейкерс 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...