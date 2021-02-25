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Баззер-биттер защитника Оклахомы – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА по традиции опубликовал десятку лучших моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился защитник Оклахомы Лугенц Дорт и его победный трехочковый с сиреной в матче с Сан-Антонио.
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