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Лень мог стать одноклубником Адетокумбо в Милуоки

Баскетбол
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Но выбрал другой вариант продолжения карьеры

Лень мог стать одноклубником Адетокумбо в Милуоки

Новина українською

Как сообщает The Athletic, в Милуоки были заинтересованы в услугах Алексея Леня после того, как Торонто разорвал контракт с украинцем и отправил его на рынок свободных агентов.

В итоге Лень предпочел подписать годичный контракт с Вашингтоном, став одноклубником Брэдли Била и Рассела Уэстбрука.

Алексей Лень с момента подписания контракта с Вашингтоном провел 15 матчей. В среднем за игру украинец приносит Уизардс по 6,9 очка и 3,9 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Нью-Орлеана.

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В статье: Алексей Лень НБА Милуоки Бакс
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