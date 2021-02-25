Лень мог стать одноклубником Адетокумбо в Милуоки

Как сообщает The Athletic, в Милуоки были заинтересованы в услугах Алексея Леня после того, как Торонто разорвал контракт с украинцем и отправил его на рынок свободных агентов.

В итоге Лень предпочел подписать годичный контракт с Вашингтоном, став одноклубником Брэдли Била и Рассела Уэстбрука.

Алексей Лень с момента подписания контракта с Вашингтоном провел 15 матчей. В среднем за игру украинец приносит Уизардс по 6,9 очка и 3,9 подбора.