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Лень мог стать одноклубником Адетокумбо в Милуоки
Но выбрал другой вариант продолжения карьеры
Как сообщает The Athletic, в Милуоки были заинтересованы в услугах Алексея Леня после того, как Торонто разорвал контракт с украинцем и отправил его на рынок свободных агентов.
В итоге Лень предпочел подписать годичный контракт с Вашингтоном, став одноклубником Брэдли Била и Рассела Уэстбрука.
Алексей Лень с момента подписания контракта с Вашингтоном провел 15 матчей. В среднем за игру украинец приносит Уизардс по 6,9 очка и 3,9 подбора.
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