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БК Днепр подпишет бывшего MVP чемпионата Франции
Чемпионы Суперлиги нашли замену для Джетера
Известный украинский журналист Александр Прошута в своем канале в Telegram сообщил, что новичком БК Днепр станет американский защитник Ди Джей Купер.
В команде Дениса Журавлева Купер заменит экс-разыгрывающего сборной Украины Пуха Джетера, который покинет команду из-за неудовлетворительного уровня игры.
Купер в 2017 году становился MVP чемпионата Франции и признавался самым ценным игроком финала Кубка французской лиги 2018 года.
Также с его именем связан допинговый скандал. В 2018 году будущего игрока Днепра дисквалифицировали на два года за применение стероидов.
Последнюю попытку возобновить карьеру 30-летний американец предпринял в декабре 2020 года, когда пытался подписать контракт с польской Сталью, однако не сумел пройти медицинское обследование.
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