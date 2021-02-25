БК Днепр подпишет бывшего MVP чемпионата Франции

Известный украинский журналист Александр Прошута в своем канале в Telegram сообщил, что новичком БК Днепр станет американский защитник Ди Джей Купер.

В команде Дениса Журавлева Купер заменит экс-разыгрывающего сборной Украины Пуха Джетера, который покинет команду из-за неудовлетворительного уровня игры.

Купер в 2017 году становился MVP чемпионата Франции и признавался самым ценным игроком финала Кубка французской лиги 2018 года.

Также с его именем связан допинговый скандал. В 2018 году будущего игрока Днепра дисквалифицировали на два года за применение стероидов.

Последнюю попытку возобновить карьеру 30-летний американец предпринял в декабре 2020 года, когда пытался подписать контракт с польской Сталью, однако не сумел пройти медицинское обследование.