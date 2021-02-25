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Черкасские Мавпы подписали американца, который набирал 55 очков в матче NCAA
Клуб усилился легионером из США
Черкасские Мавпы официально сообщили о заключении контракта с 24-летним защитником Кэмероном Янгом.
В NCAA Янг представлял университеты Западной Аризоны и Квиннипака. В последнем сезоне перед уходом в профи американец в среднем за игру набирал по 23,4 очка и 5,3 подбора, а однажды ему удалось настрелять рекордные 55очков.
В Европе Янг до приезда в Украину поиграл за клуб итальянской Серии А Канту. В Италии американец в среднем за игру приносил по 9,4 очка и 2,6 подбора.
Дебют Кэмерона Янга в Суперлиге ожидается в завтрашнем матче Мавп против Прометея.
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