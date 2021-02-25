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Будивельник подписал контракт с латвийским защитником
Последним его клубом был латвийский Вентспилс
https://fbu.ua/
Латвийский разыгрывающий Ингуc Яковичс стал новичком киевского Будивельника.
Ингус начинал этот сезон в составе итальянского Варезе, где в 18 матчах набирал в среднем 8,0 очка 1,5 подбора за 20,1 минуты на паркете.
Кроме выступлений за латвийские Вентспилс, VEF, Лиепаяс, Ригу и Гулбенес, Ингус также играл в России за Нижний Новгород в 2016 году.
С 2014 года Яковичс выступает за национальную сборную Латвии.
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