Будивельник подписал контракт с латвийским защитником

Латвийский разыгрывающий Ингуc Яковичс стал новичком киевского Будивельника.

Ингус начинал этот сезон в составе итальянского Варезе, где в 18 матчах набирал в среднем 8,0 очка 1,5 подбора за 20,1 минуты на паркете.

Кроме выступлений за латвийские Вентспилс, VEF, Лиепаяс, Ригу и Гулбенес, Ингус также играл в России за Нижний Новгород в 2016 году.

С 2014 года Яковичс выступает за национальную сборную Латвии.