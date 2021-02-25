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Будивельник подписал контракт с латвийским защитником

Баскетбол
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Последним его клубом был латвийский Вентспилс

Будивельник подписал контракт с латвийским защитником

https://fbu.ua/

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Латвийский разыгрывающий Ингуc Яковичс стал новичком киевского Будивельника.

Ингус начинал этот сезон в составе итальянского Варезе, где в 18 матчах набирал в среднем 8,0 очка 1,5 подбора за 20,1 минуты на паркете.

Кроме выступлений за латвийские Вентспилс, VEF, Лиепаяс, Ригу и Гулбенес, Ингус также играл в России за Нижний Новгород в 2016 году.

С 2014 года Яковичс выступает за национальную сборную Латвии.

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В статье: Будивельник БК Будивельник (Киев) Ингус Яковичс
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