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В НБА нашли замену Энтони Дэвису на Матч звёзд

Баскетбол
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Игрока Лейкерс заменит Девин Букер

В НБА нашли замену Энтони Дэвису на Матч звёзд

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НБА приняла решение, что защитник "Финикс Санз" Девин Букер заменит в Матче всех звёзд травмированного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса. Об этом на своей странице в "Твиттере" пишет инсайдер Шэмс Чарания.

24-летний Букер второй год подряд получает вызов на Матч звёзд. Также от "Финикса" в игре примет участие разыгрывающий Крис Пол.

В нынешнем сезоне Букер набирает 24,7 очка, 4,3 передачи и 3,8 подбора за матч, реализуя 50,1% бросков с игры и 38,1% трёхочковых.

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В статье: НБА Энтони Дэвис
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