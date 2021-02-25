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В НБА нашли замену Энтони Дэвису на Матч звёзд
Игрока Лейкерс заменит Девин Букер
НБА приняла решение, что защитник "Финикс Санз" Девин Букер заменит в Матче всех звёзд травмированного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса. Об этом на своей странице в "Твиттере" пишет инсайдер Шэмс Чарания.
24-летний Букер второй год подряд получает вызов на Матч звёзд. Также от "Финикса" в игре примет участие разыгрывающий Крис Пол.
В нынешнем сезоне Букер набирает 24,7 очка, 4,3 передачи и 3,8 подбора за матч, реализуя 50,1% бросков с игры и 38,1% трёхочковых.
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