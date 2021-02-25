Одесса на последних секундах вырвала победу в Будивельника

Одесса победила Будивельник в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 81:80.

В дебюте встречи более сыгранными оказались гости, которые сразу захватили лидерство. Но после половины первой четверти хозяева перехватили игровую инициативу. К концу игрового времени четверти одесситы оторвались вперед на четыре очка.

Во второй 10-минутке номинальные хозяева матча в Южном продолжили увеличивать преимущество. По ходу игры преимущество одесситов достигала 15-ти очков.

С началом второй половины киевляне выровняли игру. На мгновение им даже удалось снова выйти в матче вперед.

Ожидания полностью оправдались. Казалось, что победителем этой лотереи стал Будивельник. Киевляне уже готовились праздновать победу в два очка, как после возобновления игры Кондраков успел прорваться на ударную позицию и также точно пробил с дальней дистанции. Теперь уже одесситы были впереди на один бал. В итоге третья в сезоне победа одесситов в очном поединке с кинянамы.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

Одесса - Будивельник (Киев) - 81:80 (21:17, 20:17, 21:25, 19:21)