Баскетбол
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НБА: Мемфис разгромил Клипперс, победы Вашингтона и Бруклина
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Филадельфия – Даллас 111:97 (23:22, 36:21, 27:25, 25:29)
Бруклин – Орландо 129:92 (24:28, 41:19, 27:25, 37:20)
Нью-Йорк – Сакраменто 140:121 (38:29, 39:33, 24:32, 39:27)
Мемфис – Клипперс 122:94 (24:27, 37:26, 28:22, 33:19)
Денвер – Вашингтон 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24)
Алексей Лень за 5 минут очков не набрал.
Милуоки – Нью-Орлеан 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22)
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