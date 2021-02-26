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Зрелищный данк форварда Денвера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов регулярного чемпионата.
Первое место занял Майкл Портер-младший и его данк в матче с Вашингтоном Алексея Леня.
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