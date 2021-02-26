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НБА дисквалифицировала звезду Миннесоты на 12 матчей
Жестко, но справедливо
Защитник Миннесоты Малик Бизли получил от НБА отстранение на 12 матчей, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Около двух недель назад суд приговорил Бизли к 120 дням тюрьмы за применение насилия. В сентябре 2020 года американца арестовали за хранение марихуаны и угрозы семье, которая остановилась на автомобиле возле его дома.
В ноябре прошлого года Бизли договорился с Миннесотой о четырехлетнем контракте на 60 миллионов долларов.
В сезоне 2020-2021 Малик Бизли в среднем за игру набирает по 20,5 очка и 4,6 подбора. Защитник Миннесоты занимает седьмое место в лиге по среднему количеству реализованных трехочковых за игру (3,5 броска).
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