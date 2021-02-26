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Сумасшедшая развязка матча между Одессой и Будивельником. ВИДЕО
Побольше бы таких игр
БК Одесса в матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграла БК Будивельник (81:80).
В концовке матча команды обменялись трехочковыми – Александр Кобец, казалось, принес победу гостям из столицы, но Юрий Кондраков в ответ организовал шальное победное попадание.
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