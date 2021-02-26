Киев-Баскет вернул в состав американского форварда

Киев-Баскет объявил о подписании нового контракта с Тревином Тибодо. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Примечательно, что ранее команда Айнарса Багатскиса сообщила о расторжении контракта с Тибодо.

Тибодо в рамках Суперлиги провел 6 матчей, набирая в среднем за игру по 5,7 очка и 3,7 подбора. В поединках Кубка Европы ФИБА американец выдавал практически аналогичную персональную статистику – 5,7 очка и 5,3 подбора за игру.

Киев-Баскет с показателем 17-4 лидирует в регулярном чемпионате Суперлиги.