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Ибрагимович раскритиковал Леброна Джеймса

Баскетбол
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Швед недоволен тем, что игрок Лейкерс вмешивается в политику

Ибрагимович раскритиковал Леброна Джеймса

Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович раскритиковал лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. По мнению шведского футболиста, Леброн слишком активно лезет в политику, чего он делать не должен.

"Леброн – один из лучших игроков в истории НБА. Он феноменален на площадке и творит что-то невероятное. Но я полностью против того, чтобы спортсмены лезли в политику.

Каждый из нас должен делать своё дело. Я играю в футбол. Делаю всё, что могу. У меня есть поддержка и доступ к большой аудитории. Но это не значит, что я должен лезть в политику и чему-то учить своих болельщиков. Так заблуждаются многие известные люди. Они слишком уверены в себе и считают, что могут добиться успехов во всём. Я думаю, что надо держаться подальше от политики. И речь идёт не только о Леброне", — цитирует Ибрагимовича USA Today.

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В статье: Златан Ибрагимович ЛеБрон Джеймс
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