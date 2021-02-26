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Тернополь уверенно обыграл Тернополь в матче регулярного чемпионата
Гости одержали победу благодаря серьезному отрыву в первой и третьей четверти
Николаев проиграл дома Тернополю в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 73:79.
Уже с первых атак встречи гости уверенно взяли игровую инициативу в свои руки. Хозяева начали игру из попыток догнать соперника.
Выровнять игру николаевцы смогли только во второй половине второй четверти. Ключевой было преимущество гостей в реализации.
После перерыва тернопольцы вернули себе игровое преимущество. По ходу четверти разница в счете росла до 16 очков в их пользу.
Николаевцы несколько раз подбирались на расстояние четырех очков, однако большего баскетболисты Тернополя не позволили. В итоге третья в сезоне победа команды Дмитрия Забирченко.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
26 февраля
Николаев - Тернополь - 73:79 (16:25, 25:19, 8:19, 24:16)
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