Черкасские Мавпы в напряженном матче обыграли Прометей

Команда Максима Михельсона завладела минимальным преимуществом на старте матча и смогла ее сохранить на протяжении всего матча - 94:90.

Первая половина матча прошла достаточно ровно. В стартовой четверти всего на один бросок меткими были Мавпы. Прометей лучше выглядел командно.

Во второй четверти тенденция сохранилась. Черкасские Мавпы лучше реализовывали своим моменты и играли под щитами, а подопечные Виталия Черния демонстрировали более комбинационную игру.

После большого перерыва Черкасские Мавпы начали доминировать под щитами. На момент завершения третьей четверти их активе было 32 подбора, тогда как у соперника на 10 меньше.

В заключительной части в Черкасских Мавп Дион Райт брал на себя инициативу в ответственные моменты и не подводил. Такой вклад помог его команде победить - 94:90.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы. ПС Будивельник

Черкасские Мавпы - Прометей 94:90 (27:24, 21:20, 25:24, 21:22)