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Черкасские Мавпы в напряженном матче обыграли Прометей
Хозяева встречи проиграли лишь одну четверть
Команда Максима Михельсона завладела минимальным преимуществом на старте матча и смогла ее сохранить на протяжении всего матча - 94:90.
Первая половина матча прошла достаточно ровно. В стартовой четверти всего на один бросок меткими были Мавпы. Прометей лучше выглядел командно.
Во второй четверти тенденция сохранилась. Черкасские Мавпы лучше реализовывали своим моменты и играли под щитами, а подопечные Виталия Черния демонстрировали более комбинационную игру.
После большого перерыва Черкасские Мавпы начали доминировать под щитами. На момент завершения третьей четверти их активе было 32 подбора, тогда как у соперника на 10 меньше.
В заключительной части в Черкасских Мавп Дион Райт брал на себя инициативу в ответственные моменты и не подводил. Такой вклад помог его команде победить - 94:90.
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Черкассы. ПС Будивельник
Черкасские Мавпы - Прометей 94:90 (27:24, 21:20, 25:24, 21:22)
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