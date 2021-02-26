Почти весь тренерский штаб Торонто пропустит матч с Хьюстоном

В ночь на 27 февраля "Торонто Рэпторс" проведёт матч регулярного чемпионата НБА с "Хьюстон Рокетс". За несколько часов до противостояния стало известно, что с канадской командой не будет её главного тренера Ника Нёрса, сообщает Sportando.

Кроме того, не помогут подопечным и пять членов тренерского штаб. Таким образом, "Рэпторс" перед матчем остались практически без кого-либо, кто мог бы контролировать ход матча с тренерской скамьи.

Причина, по которой Нёрс и его помощники не смогут присутствовать на арене — соблюдение протоколов безопасности по предотвращению распространения коронавируса.