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Почти весь тренерский штаб Торонто пропустит матч с Хьюстоном

Баскетбол
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Причина - коронавирус

Почти весь тренерский штаб Торонто пропустит матч с Хьюстоном

Новина українською

В ночь на 27 февраля "Торонто Рэпторс" проведёт матч регулярного чемпионата НБА с "Хьюстон Рокетс". За несколько часов до противостояния стало известно, что с канадской командой не будет её главного тренера Ника Нёрса, сообщает Sportando.

Кроме того, не помогут подопечным и пять членов тренерского штаб. Таким образом, "Рэпторс" перед матчем остались практически без кого-либо, кто мог бы контролировать ход матча с тренерской скамьи.

Причина, по которой Нёрс и его помощники не смогут присутствовать на арене — соблюдение протоколов безопасности по предотвращению распространения коронавируса.

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В статье: Хьюстон Рокетс Торонто Рэпторс
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