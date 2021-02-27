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Будивельник одержал волевую победу над Химиком. Буртт набрал 38 очков

Баскетбол
(1 голосов)

Третье кряду фиаско южненцев

Будивельник одержал волевую победу над Химиком. Буртт набрал 38 очков

fbu.kiev.ua

UA-Футбол
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Киевский "Будивельник" одержал победу в выездном поединке против южненского "Химика". Любопытно, что представитель Одесской области выиграл первую четверть с перевесом в 13 очков, на большой перерыв также ушёл лидером, а накануне заключительной 10-минутки вёл в шесть баллов. Но полностью провалил финал поединка. Наибольший вклад в победу киевлян внес Стивен Буртт, набравший 38 очков, сделал 7 перехватов и 2 подбора.

"Химик" и "Будивельник" остаются в середине таблицы. Южненцы проигрывают уже третью встречу подряд.

"Химик" - "Будивельник" 80:81 (27:14, 16:18, 23:28, 14:31)

Таблица Суперлиги

Будивельник одержал волевую победу над Химиком. Буртт набрал 38 очков - изображение 1

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В статье: БК Химик (Южный) БК Будивельник (Киев)
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