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НБА. Лень помог Вашингтону обыграть Миннесоту, Филадельфия в овертайме уступает Кливленду
Результаты тура НБА
В ночь с 27 на 28 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Миннесота"
128 - 112 (27-29; 27-23; 44-29; 30-31)
Алексей Лень набрал 10 очков и сделал 4 блок-шота за 19 минут на площадке.
"Филадельфия" - "Кливленд"
ОТ: 109 - 112 (23-28; 24-28; 23-16; 22-20; 17-20)
"Нью-Йорк" - "Индиана"
110 - 107 (23-32; 31-20; 27-26; 29-29)
"Оклахома-Сити" - "Денвер"
96 - 126 (20-38; 23-27; 26-34; 27-27)
"Орландо" - "Юта"
109 - 124 (21-22; 29-32; 26-33; 33-37)
"Сан-Антонио" - "Нью-Орлеан"
117 - 114 (32-33; 34-29; 26-22; 24-31)
"Бруклин" - "Даллас"
98 - 115 (26-38; 38-30; 18-26; 16-21)
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