НБА. Лень помог Вашингтону обыграть Миннесоту, Филадельфия в овертайме уступает Кливленду

В ночь с 27 на 28 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Миннесота"

128 - 112 (27-29; 27-23; 44-29; 30-31)

Алексей Лень набрал 10 очков и сделал 4 блок-шота за 19 минут на площадке.

"Филадельфия" - "Кливленд"

ОТ: 109 - 112 (23-28; 24-28; 23-16; 22-20; 17-20)

"Нью-Йорк" - "Индиана"

110 - 107 (23-32; 31-20; 27-26; 29-29)

"Оклахома-Сити" - "Денвер"

96 - 126 (20-38; 23-27; 26-34; 27-27)

"Орландо" - "Юта"

109 - 124 (21-22; 29-32; 26-33; 33-37)

"Сан-Антонио" - "Нью-Орлеан"

117 - 114 (32-33; 34-29; 26-22; 24-31)

"Бруклин" - "Даллас"

98 - 115 (26-38; 38-30; 18-26; 16-21)