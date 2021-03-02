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Данк Йокича через форварда Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов вчерашнего игрового дня.
На первом месте расположился звездный центровой Денвера Никола Йокич и его эффектный данк через Патрика Уильямса из Чикаго.
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