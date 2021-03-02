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Бывший клуб Леня уволил главного тренера

Баскетбол
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К этому все и шло

Бывший клуб Леня уволил главного тренера

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Атланта объявила об отставке Ллойда Пирса, под руководством которого Хоукс в текущем сезоне с показателем 14-20 шли на 11-м месте на Востоке.

Новым главным тренером Атланты стал Нэйт Макмиллан, который ранее входил в тренерский штаб Пирса.

Пирс возглавлял Атланту с сезона 2018-2019. Специалист покинул команду с отрицательным балансом побед/поражений – 63-120.

Помимо Ллойда Пирса в НБА в текущем сезоне работу главного тренера потерял еще один коуч. Речь о Райане Сондерсе, которого на прошлой неделе уволили из Миннесоты.

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В статье: НБА Атланта Хоукс
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