Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харден провел уникальный матч в истории НБА
Звезда Бруклина на высоте
Бруклин в матче регулярного чемпионата в овертайме обыграл Сан-Антонио (124:113), а Джеймс Харден стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось собрать трипл-дабл из как минимум 30 очков, 10 подборов и 15 передач без единой потери.
Также Харден первым в истории Бруклина оформил трипл-дабл с 30 очками и 15 ассистами.
Джеймс Харден после обмена в Бруклин из Хьюстона в среднем за игру набирает по 25,3 очка, 8,7 подбора и 11,3 передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча Кубка Украины
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов
- Победный данк Адетокумбо в матче с Клипперс – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...