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Харден провел уникальный матч в истории НБА

Баскетбол
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Звезда Бруклина на высоте

Харден провел уникальный матч в истории НБА

Новина українською

Бруклин в матче регулярного чемпионата в овертайме обыграл Сан-Антонио (124:113), а Джеймс Харден стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось собрать трипл-дабл из как минимум 30 очков, 10 подборов и 15 передач без единой потери.

Также Харден первым в истории Бруклина оформил трипл-дабл с 30 очками и 15 ассистами.

Джеймс Харден после обмена в Бруклин из Хьюстона в среднем за игру набирает по 25,3 очка, 8,7 подбора и 11,3 передачи.

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В статье: НБА Джеймс Харден Бруклин Нетс
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