Power Ranking НБА: Юта удерживает лидерство, рывок Вашингтона Леня

№1. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Юта сохраняет лучший в НБА процент побед, занимает первое место по показателю +/-, а также единственной в лиге входит в топ-3 и по атакующему, и по защитному рейтингу. Легитимность пребывания Джаз на первой строке нашего рейтинга даже не обсуждается.

Time to put some respect on the @utahjazz



• Best record in the NBA (26-6)

• Won 22 of last 24 games

• Haven’t lost at home since Dec.

• Donovan Mitchell and Rudy Gobert: All Stars

• Most PPG in West

• Fewest PPG allowed in West

• Blew out defending champion Lakers 114-89 pic.twitter.com/Z2KPcOzfHH — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) February 25, 2021

И все же нельзя не отметить, что перед перерывом на Матч всех звезд лидер Запада несколько сбавил обороты. У Юты три поражения в последних шести матчах, а франчайз Джаз Донован Митчелл с середины февраля потерял свой бросок, забивая только 41% попыток с игры.

Юта напрямую зависит от бросковой эффективности Митчелла – Джаз в этом сезоне не проиграли ни одного из 14 матчей, в которых защитник реализовывал 53% с игры или больше.

№2. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Бруклин, несмотря на отсутствие Кевина Дюранта, выиграл 9 из 10 последних матчей и включился в борьбу с Филадельфией и Милуоки за лидерство на Востоке.

После обмена Джеймса Хардена Бруклин за 100 владений опережал соперников на 8,4 очка в тех случаях, когда три звезды одновременно находились на площадке. Если же в игре были только два из трех лидеров Нетс, то команда Стива Нэша была сильнее оппонентов на 7,4 очка на 100 владений. А в тех случаях, когда на площадке находился только кто-то один из трио Дюрант-Харден-Ирвинг, то Бруклин уже проигрывал 2,8 очка на 100 владений.

Без Дюранта Харден в последних семи матчах в среднем за игру собирает что-то близкое к трипл-даблу (29,4 очка+9,1 подбора+10,1 передачи), а в сегодняшнем матче против Сан-Антонио Джеймс переписал историю НБА.

№3. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Лейкерс без Энтони Дэвиса в конце февраля последовательно проиграли Бруклину, Майами, Вашингтону и Юте (89:114), но возвращение Денниса Шредера помогло Озерным взять максимум в матчах с Портлендом и Голден Стэйтом и остаться в топе Запада.

Лейкерс все еще остаются на вершине рейтинга лучших защит НБА, а вот у чужого кольца дела у действующего чемпиона идут не так оптимистично. За последние три недели команда Фрэнка Фогеля скатилась с 7-го места на 18-е по эффективности атаки, причем за этот отрезок у ЛеБрона и компании худший в НБА процент реализации трехочковых (30,2%).

Что должно настораживать Лейкерс, так это лишь 5 побед в 11 матчах против команд из зоны плей-офф Запада. А во вторник Озерные впервые в сезоне сыграют с Финиксом – и фаворитом в этом матче будет гвардия Криса Пола.

№4. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 22-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Финикс с 28 января выиграл 14 из 17 матчей, сейчас Санс входят в топ-8 лиги по показателю +/-, а также по атакующему и защитному рейтингах. Усилиями Криса Пола Финикс – одна из самых сбалансированных команд в НБА.

В феврале Солнечные выдали второй лучший атакующий рейтинг в НБА, а основой этого достижения стали мощные показатели игроков Финикса на трехочковой дуге – сразу шесть игроков Санс реализовывали с дальней дистанции как минимум 39% бросков, совершая при этом не менее 2,5 трехочковых.

Отдельно о Девине Букере. Главный скорер Финикса в феврале в среднем за вечер приносил команде по 27,9 очка и забивал элитные 52% бросков с игры.

Devin Booker in the last 5 games:



☀️23 PTS 5 REB 5 AST

☀️34 PTS 4 REB 4 AST

☀️33 PTS 0 REB 3 AST

☀️22 PTS 2 REB 5 AST

☀️45 PTS 5 REB 5 AST (Today)



The Phoenix Suns have won 14 out of their last 17 games and have a big one coming up Tuesday against the Lakers???????? pic.twitter.com/5D95Tqziw5 — Elite Media Group (@TheEliteMedia_) March 1, 2021

№5. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 21-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Милуоки после серии из пяти поражений кряду выиграл пять матчей подряд, а в воскресенье Бакс, наконец, впервые в сезоне обыграли топ-команду, разбив в клатче Клипперс со здоровыми Каваем Леонардом и Полом Джорджем.

С лучшей атакой в НБА и вторым в лиге показателем +/- Милуоки начинает погоню за лидирующими на Востоке Филадельфией и Бруклином, а Яннис Адетокумбо снова включается в гонку за MVP.

Двукратный самый ценный игрок НБА в последнее время словно сорвался с цепи. В феврале грек в среднем за игру набирал по 30,7 очка, 12,3 подбора и 6,1 передачи при 55% реализации бросков с игры. Если Бакс прорвутся на первое место в конференции, то претензии Адетокумбо на хет-трик станут вполне обоснованными.

Giannis Antetokounmpo last 10 games

????



36 PTS - 14 REB - 5 AST

38 PTS - 10 REB - 4 AST

37 PTS - 8 REB - 8 AST

38 PTS - 18 REB - 4 AST

29 PTS - 19 REB 8 AST

23 PTS - 12 REB - 8 AST

34 PTS - 10 REB - 8 AST

24 PTS - 17 REB - 10 AST

29 PTS - 15 REB - 6 AST

47 PTS - 11 REB - 5 AST pic.twitter.com/mkiIh8Cr8Q — Cream City Central (@CreamCityCtral) February 28, 2021

№6. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Клипперс две недели кряду чередуют победы с поражениями – за этот период Парусников успели огорчить Юта, Бруклин, Милуоки и даже Мемфис, разбивший звездную команду из Лос-Анджелеса с 26-очковым отрывом.

У вышеперечисленных неудач Клипперс сразу две веских причины – команда Тайрона Лью за последние 8 дней уступила 43 очка (56-13) в быстрых прорывах и набрала на 70 очков меньше из трехсекундной зоны (54 против 124).

Команда в клатче доверяет матч Каваю Леонарду, но чемпион НБА с Торонто и Сан-Антонио в кульминационные моменты далеко не так хорош, как принято считать. В этом сезоне Леонард реализовал только 7 из 25 бросков в клатче – и это худший показатель среди игроков, совершивших как минимум 25 попыток.

Paul George and Kawhi Leonard in the clutch pic.twitter.com/j6dRrFe8Ha — JWEPP (@JWepp) February 28, 2021

№7. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Филадельфия все еще лидирует на Востоке, но в феврале 76-е выиграли только 7 из 13 матчей и не взяли ни одного из 4 матчей против команд из топ-8 Запада.

Из 35 матчей Филадельфия в текущем сезоне только в 9 случаях выигрывала перестрелку у соперников на трехочковой дуге, и в таких поединках у команды Дока Риверса 7 побед при двух поражениях от Кливленда.

Один из топ-претендентов на MVP Джоэль Эмбиид в последних семи матчах выдавал 30+13+4, но его процент реализации бросков с игры упал до 46.

February stat leaders! ????



Top 5 in PPG:



Joel Embiid - 32.3

Stephen Curry - 32.1

Bradley Beal - 31.6

Zach LaVine - 30.9

Giannis Antetokounmpo - 30.7 pic.twitter.com/hTdoABS1J2 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 1, 2021

№8. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Денвер поразительно часто проваливается в клатче, что в конце концов может сыграть злую шутку с командой Николы Йокича. Наггетс выиграли только 6 из 15 матчей, судьба которых решалась на последних минутах, причем 5 поражений прошлогоднему финалисту Запада нанесли аутсайдеры Сакраменто и Вашингтон. И так будет продолжаться и дальше, если игроки Денвера на последних секундах будут принимать вот такие авантюрные решения:

Если закрыть глаза на клатч, то дуэт Никола Йокич – Джамал Мюррей остается одним из самых убийственных в НБА. Когда эти двое одновременно находятся на площадке, то Денвер за 894 минуты в среднем за 100 владений опережает своих оппонентов на 11,6 очка и набирает невероятные 122,0 балла.

№9. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-16

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Со вторым темпом в НБА и пятой лучшей защитой Голден Стэйт продолжает отчаянно цепляться за зону плей-офф – и пока Воины могут гордиться собой.

Стефен Карри за последние две недели забивает с игры всего 38% бросков, но прогресс Келли Убре (21,6+6,4 в 7 последних матчах) и Дрэймонда Грина, раздавшего в матче с Шарлотт рекордные в карьере 19 ассистов, позволяет Голден Стэйту стабильно пополнять свой баланс новыми победами.

№10. Сан-Антонио Сперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

С негативным показателем +/-, без единого игрока Матча всех звезд и с далеко не самым лояльным календарем Сан-Антонио умудряется идти в зоне плей-офф невероятно конкурентного Запада. Тренерский гений Грега Поповича не знает границ. Впрочем, мы это и так хорошо знаем.

The only team over .500 without an All-Star?



The San Antonio Spurs. pic.twitter.com/E12qpOtyIV — Legion Hoops (@LegionHoops) February 26, 2021

Лидер Сперс ДеМар ДеРозан стойко принял потерю отца. После возвращения в расположение команды экс-звезда Торонто в двух матчах в среднем за игру набирал по 27 очков и раздавал по 11 передач.

№20. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 13-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 28

С 14 февраля Вашингтон выиграл 7 из 9 матчей, включая победы над Лейкерс и Денвером. Для Уизардс все могло бы и лучше, если бы не глупо растерянное 5-очковое преимущество в заключительные 45 секунд матча с Бостоном.

Брэдли Бил за последние две недели в среднем за игру набирает по 33,7 очка при 52% с игры, а Рассел Уэстбрук добавляет по трипл-даблу (21,4+11,7+10,0).

Алексей Лень в феврале отыграл 13 матчей (6,8 очка, 3,3 подбора и 1,7 блок-шота в среднем за игру). Неприятно констатировать, но с украинцем на площадке Вашингтон хуже как в атаке, так и в защите.

№28. Детройт Пистонс

Показатель побед/поражений в сезоне – 9-25

Место в предыдущей версии рейтинга – 25

У Детройта 6 поражений в последних 7 матчей, Пистонс остаются худшей командой Востока, а во всей лиге по проценту побед опережают только безнадежную Миннесоту.

Святослав Михайлюк после перформанса в матче с Нью-Орлеаном (18 очков за 25 минут) в трех матчах из шести забивал с игры не более 20% с игры. К отсутствию броска добавилась еще одна проблема – в феврале украинец совершал больше потерь (1,6), чем раздавал результативных передач (1,4).