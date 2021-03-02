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Рейтинг FIBA: Украина поднялась на 28-е место

Баскетбол
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Закономерный прогресс

Рейтинг FIBA: Украина поднялась на 28-е место

Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу после побед над Словенией и Венгрией в заключительных матчах отбора на Евробаскет-2022 прогрессировала на одну позицию в обновленном рейтинге ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса теперь занимает 28-е место и является 16-й по силе сборной Европы.

В топ-10 рейтинга ФИБА несколько изменений:

Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Украины впервые за 24 года выиграла отборочную группу к Евробаскету.

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В статье: сборная Украины по баскетболу рейтинг ФИБА
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