Рейтинг FIBA: Украина поднялась на 28-е место

Мужская сборная Украины по баскетболу после побед над Словенией и Венгрией в заключительных матчах отбора на Евробаскет-2022 прогрессировала на одну позицию в обновленном рейтинге ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса теперь занимает 28-е место и является 16-й по силе сборной Европы.

В топ-10 рейтинга ФИБА несколько изменений:

???????? @HellenicBF & ???????? @ItalBasket climb UP!



Who do you see improving in the next edition?



???? Full ranking presented by @Nike ⏬