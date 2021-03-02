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Рейтинг FIBA: Украина поднялась на 28-е место
Закономерный прогресс
Мужская сборная Украины по баскетболу после побед над Словенией и Венгрией в заключительных матчах отбора на Евробаскет-2022 прогрессировала на одну позицию в обновленном рейтинге ФИБА.
Команда Айнарса Багатскиса теперь занимает 28-е место и является 16-й по силе сборной Европы.
В топ-10 рейтинга ФИБА несколько изменений:
???????? @HellenicBF & ???????? @ItalBasket climb UP!— FIBA (@FIBA) March 2, 2021
Who do you see improving in the next edition?
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