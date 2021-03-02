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Нэйт Макмиллан будет временно исполнять обязанности главного тренера Атланты Хоукс
Главного тренера отправили в отставку
"Атланта" уволила главного тренера Ллойда Пирса, сообщает ESPN.
Ассистент Пирса Нэйт Макмиллан будет временно исполнять обязанности главного тренера "Хоукс". 56-летний Макмиллан стал помощником Пирса в минувшее межсезонье.
У него есть большой опыт работы в качестве главного тренера. Ранее он возглавлял "Сиэтл Суперсоникс", "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Индиана Пэйсерз", его результат за время работы в лиге – 667 побед и 591 поражение (53% побед).
"Атланта" занимает 11-е место в Восточной конференции с результатом 14-20. В последнем матче команда проиграла "Майами Хит" со счетом 99:109. Пирс руководил "Хоукс" с мая 2018 года. Это вторая отставка главного тренера в сезоне НБА. Ранее "Миннесота" уволила Райана Сондерса.
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