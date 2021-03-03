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Лень набрал 4 очка в поражении от Мемфиса

Баскетбол
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Лень набрал 4 очка в поражении от Мемфиса

Новина українською

Вашингтон в домашнем матче не справился с Мемфисом и отдалился от зоны плей-офф.

Алексей Лень за 19 минут набрал 4 очка (2 из 4 с игры), собрал 7 подборов и сделал 2 блок-шота. С украинцем на площадке Уизардс переиграли гостей с разницей в 10 очков.

Показатель полезности Леня в матче с Мемфисом стал лучшим в Вашингтоне.

Алексей Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 5,3 очка и 3,1 подбора.

Вашингтон – Мемфис 111:125 (33:35, 23:36, 22:25, 33:29)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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