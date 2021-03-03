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НБА: Финикс обыграл Лейкерс, Денвер разбил Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Майами – Атланта 80:94 (17:23, 20:21, 29:19, 14:31)
Бостон – Клипперс 117:112 (35:32, 27:31, 26:26, 29:23)
Сан-Антонио – Нью-Йорк 119:93 (25:23, 26:24, 36:21, 32:25)
Милуоки – Денвер 97:128 (23:37, 27:27, 30:35, 17:29)
Лейкерс – Финикс 104:114 (21:29, 32:31, 30:26, 21:28)
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