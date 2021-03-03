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Зрелищный аллей-уп от Нью-Йорка – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА по традиции опубликовал топ-10 моментов дня.
На первом месте сегодня оказался данк новичка Нью-Йорка Оби Топпина в матче с Сан-Антонио.
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