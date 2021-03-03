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Йокич 9-м в истории собрал 50 трипл-даблов в НБА

Баскетбол
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Историческое достижение звезды Денвера

Йокич 9-м в истории собрал 50 трипл-даблов в НБА

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Никола Йокич в победном матче против Милуоки (128:97) собрал 50-й трипл-дабл в карьере (37+10 подборов+11 передач).

Центровой Наггетс стал первым баскетболистом не из США, которому удалось достичь этого рубежа.

Среди действующих баскетболистов как минимум 50 трипл-даблов есть на счету у Рассела Уэстбрука (Вашингтон), ЛеБрона Джеймса (Лейкерс) и Джеймса Хардена (Бруклин).

Никола Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 27,3 очка, 11,0 подбора и 8,6 передачи.

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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