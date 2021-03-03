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Йокич 9-м в истории собрал 50 трипл-даблов в НБА
Историческое достижение звезды Денвера
Никола Йокич в победном матче против Милуоки (128:97) собрал 50-й трипл-дабл в карьере (37+10 подборов+11 передач).
Центровой Наггетс стал первым баскетболистом не из США, которому удалось достичь этого рубежа.
Среди действующих баскетболистов как минимум 50 трипл-даблов есть на счету у Рассела Уэстбрука (Вашингтон), ЛеБрона Джеймса (Лейкерс) и Джеймса Хардена (Бруклин).
Tonight, Nikola Jokic became the 9th player in NBA history to reach 50+ career triple-doubles. @EliasSports— NBA.com/Stats (@nbastats) March 3, 2021
Oscar Robertson (181)
Russell Westbrook (156)
Magic Johnson (138)
Jason Kidd (107)
LeBron James (97)
Wilt Chamberlain (78)
Larry Bird (59)
James Harden (53)
Jokic (50) pic.twitter.com/lNWGidT3ON
Никола Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 27,3 очка, 11,0 подбора и 8,6 передачи.
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