Йокич 9-м в истории собрал 50 трипл-даблов в НБА

Никола Йокич в победном матче против Милуоки (128:97) собрал 50-й трипл-дабл в карьере (37+10 подборов+11 передач).

Центровой Наггетс стал первым баскетболистом не из США, которому удалось достичь этого рубежа.

Среди действующих баскетболистов как минимум 50 трипл-даблов есть на счету у Рассела Уэстбрука (Вашингтон), ЛеБрона Джеймса (Лейкерс) и Джеймса Хардена (Бруклин).

Tonight, Nikola Jokic became the 9th player in NBA history to reach 50+ career triple-doubles. @EliasSports



Oscar Robertson (181)

Russell Westbrook (156)

Magic Johnson (138)

Jason Kidd (107)

LeBron James (97)

Wilt Chamberlain (78)

Larry Bird (59)

James Harden (53)

Jokic (50) pic.twitter.com/lNWGidT3ON