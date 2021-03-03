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Харден и Букер – игроки месяца в НБА

Баскетбол
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Лига назвала лучших в феврале

Харден и Букер – игроки месяца в НБА

Новина українською

На Востоке ежемесячная награда досталась защитнику Бруклина Джеймсу Хардену, который в феврале в среднем за игру набирал по 25,6 очка, 8,8 подбора и 10,7 передачи, а Нетс завершили месяц с показателем 9-4.

На Западе игроком месяца стал защитник Финикса Девин Букер. Американец в среднем за вечер приносил своей команде по 27,9 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи, а Санз в феврале одержали 12 побед при 3 поражениях.

Лучшими новичками месяца в НБА стали Тайриз Халибертон (Сакраменто) и ЛаМело Болл (Шарлотт).

Среди тренеров лига отметила Куинна Снайдера (Юта) и Стива Нэша (Бруклин).

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В статье: НБА Джеймс Харден Девин Букер
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