Харден и Букер – игроки месяца в НБА

На Востоке ежемесячная награда досталась защитнику Бруклина Джеймсу Хардену, который в феврале в среднем за игру набирал по 25,6 очка, 8,8 подбора и 10,7 передачи, а Нетс завершили месяц с показателем 9-4.

На Западе игроком месяца стал защитник Финикса Девин Букер. Американец в среднем за вечер приносил своей команде по 27,9 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи, а Санз в феврале одержали 12 побед при 3 поражениях.

Лучшими новичками месяца в НБА стали Тайриз Халибертон (Сакраменто) и ЛаМело Болл (Шарлотт).

Среди тренеров лига отметила Куинна Снайдера (Юта) и Стива Нэша (Бруклин).