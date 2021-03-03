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ЛеБрон Джеймс впервые в сезоне пропустит матч
Даже королям нужен отдых
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в среду не сыграет с Сакраменто, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Это будет первый пропущенный матч 36-летнего ЛеБрона в сезоне 2020-2021.
Причины пропуска не уточняются, но известно, что Джеймс сможет 7 марта в Атланте выступить на Матче всех звезд.
Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,8 очка, 8,0 подбора и 7,8 передачи.
Лейкерс с показателем 24-12 занимают третье место в Западной конференции.
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