ЛеБрон Джеймс впервые в сезоне пропустит матч

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в среду не сыграет с Сакраменто, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Это будет первый пропущенный матч 36-летнего ЛеБрона в сезоне 2020-2021.

Причины пропуска не уточняются, но известно, что Джеймс сможет 7 марта в Атланте выступить на Матче всех звезд.

Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,8 очка, 8,0 подбора и 7,8 передачи.

Лейкерс с показателем 24-12 занимают третье место в Западной конференции.