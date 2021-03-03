  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ЛеБрон Джеймс впервые в сезоне пропустит матч
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛеБрон Джеймс впервые в сезоне пропустит матч

Баскетбол
(1 голосов)

Даже королям нужен отдых

ЛеБрон Джеймс впервые в сезоне пропустит матч

Новина українською

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в среду не сыграет с Сакраменто, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Это будет первый пропущенный матч 36-летнего ЛеБрона в сезоне 2020-2021.

Причины пропуска не уточняются, но известно, что Джеймс сможет 7 марта в Атланте выступить на Матче всех звезд.

Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,8 очка, 8,0 подбора и 7,8 передачи.

Лейкерс с показателем 24-12 занимают третье место в Западной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...