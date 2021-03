Это регбол: смесь вольной борьбы, регби и баскетбола. ВИДЕО

Этот сумасшедший вид спорта официально существует с 2003 года. Мужчины в характерных борцовских трико устраивают схватки прямо на баскетбольной площадке и параллельно пытаются забросить мяч в корзину.

Сразу и не скажешь, что же самое главное в регболе – повалить соперника на землю или все же доставить мяч в кольцо.

Известный американский портал HoopsHype в шутку написал, что именно так и выглядела НБА в 80-е года. Согласитесь, было бы забавно увидеть в регболе Майкла Джордана или ЛеБрона Джеймса.

The NBA in the 80s. pic.twitter.com/fkDPzcrj0G