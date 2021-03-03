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Миннесота выдала худший процент побед в НБА
Клуб одержал 1524 поражение
Накануне в НБА состоялся матч регулярного чемпионата, в котором встречались "Миннесота Тимбервулвз" и "Финикс Санз". Встреча завершилась победой "Финикса" со счётом 118:99.
Это поражение стало для "Миннесоты" 1524-м в истории. Всего на счету "Миннесоты" 2511 матчей. Таким образом, в настоящий момент процент побед "Тимбервулвз" составляет 39,307%. Это является худшим показателем среди всех действующих клубов в основных американских видах спорта (НБА, НХЛ, MLB и НФЛ).
Начиная с 2005 года у "Тимбервулвз" лишь однажды (в сезоне-2017/2018) был положительный баланс побед и поражений по итогам регулярного чемпионата.
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