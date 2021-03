Разыгрывающий Индианы собрал уникальный трипл-дабл

Ти Дже Макконнелл в матче с Кливледом (114:111) набрал 16 очков, отдал 13 результативных передач и сделал 10 перехватов. Уникальности трипл-даблу американца добавляет тот факт, что он реализовал 8 из 8 бросков с игры.

Макконнелл стал вторым действующим баскетболистом НБА, которому удалось собрать трипл-дабл с перехватами.

T.J. McConnell (16 PTS, 13 AST, 10 STL) becomes the first player with a 10+ STL triple-double since Draymond Green (11 REB, 10 AST, 10 STL) on Feb. 10, 2017. pic.twitter.com/ikJbMP2sMX