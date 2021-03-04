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Разыгрывающий Индианы собрал уникальный трипл-дабл

Баскетбол
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Такое бывает раз в несколько лет

Разыгрывающий Индианы собрал уникальный трипл-дабл

Новина українською

Ти Дже Макконнелл в матче с Кливледом (114:111) набрал 16 очков, отдал 13 результативных передач и сделал 10 перехватов. Уникальности трипл-даблу американца добавляет тот факт, что он реализовал 8 из 8 бросков с игры.

Макконнелл стал вторым действующим баскетболистом НБА, которому удалось собрать трипл-дабл с перехватами.

До Макконнелла в истории НБА аналогичным достижением отмечались только девять баскетболистов.

Ти Джей Макконнелл в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 3,6 подбора и 6,8 передачи.

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В статье: НБА Индиана Пэйсерс
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