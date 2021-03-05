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Михайлюк набрал 11 очков в поражении Детройта от Нью-Йорка
Средний матч от украинца
Garrett Elwood, Getty Images
Детройт на выезде уступил Нью-Йорку, а Святослав Михайлюк вновь вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 37 минут.
На счету защитника Пистонс 11 очков (4 из 10 с игры, 3 из 8 трехочковых), 3 подбора, 5 результативных передач, 2 перехвата и 3 потери. У Михайлюка второй худший в Детройте показатель полезности – «-10».
Святослав Михайлюк в двух мартовских матчах в среднем за игру набирает по 14,0 очка, 3,5 подбора и 3,0 ассиста.
Нью-Йорк – Детройт 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)
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