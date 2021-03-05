Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Вашингтон без Леня обыграл Клипперс, успехи Финикса и Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Rob Carr/Getty Images
Бостон – Торонто 132:125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33)
Вашингтон – Клипперс 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30)
Индиана – Денвер 103:113 (29:28, 23:33, 22:21, 29:31)
Мемфис – Милуоки 111:112 (17:31, 34:30, 33:23, 27:28)
Нью-Орлеан – Майами 93:103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)
Сан-Антонио – Оклахома 102:107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)
Портленд – Сакраменто 123:119 (30:27, 29:29, 30:34, 34:29)
Финикс – Голден Стэйт 120:98 (34:23, 28:28, 25:22, 33:25)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Явный недостаток Динамо, закономерность победы Агробизнеса. Эксперты о Кубке Украины
- Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо
- Севидов: Любой провал Шахтера в УПЛ или ЛЕ станет поводом для увольнения Каштру
- Зрелищный аллей-уп от Нью-Йорка – момент дня в НБА. ВИДЕО
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...