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НБА: Вашингтон без Леня обыграл Клипперс, успехи Финикса и Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Вашингтон без Леня обыграл Клипперс, успехи Финикса и Милуоки

Rob Carr/Getty Images

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Бостон – Торонто 132:125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33)

Вашингтон – Клипперс 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30)

Индиана – Денвер 103:113 (29:28, 23:33, 22:21, 29:31)

Мемфис – Милуоки 111:112 (17:31, 34:30, 33:23, 27:28)

Нью-Орлеан – Майами 93:103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)

Сан-Антонио – Оклахома 102:107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)

Портленд – Сакраменто 123:119 (30:27, 29:29, 30:34, 34:29)

Финикс – Голден Стэйт 120:98 (34:23, 28:28, 25:22, 33:25)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Вашингтон Уизардз
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