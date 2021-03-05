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Эффектный данк форварда Оклахомы – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
huskercorner.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня.
Первое место занял легкий форвард Оклахомы Айзея Роби, который в матче с Сан-Антонио отметился шикарным силовым данком.
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