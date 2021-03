Джеймс и Дюрант выбрали составы на Матч всех звезд

Капитаны Матча всех звезд ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин) на традиционном драфте в онлайн-формате определились с составом своих команд.

Джеймс под первым пиком забрал двукратного MVP Янниса Адетокумбо, а Дюрант сделал выбор в пользу своего одноклубника Кайри Ирвинга.

The 2021 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamDurant rosters as drafted by @KingJames and @KDTrey5! pic.twitter.com/TWntJccnyP