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Джеймс и Дюрант выбрали составы на Матч всех звезд
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Капитаны Матча всех звезд ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин) на традиционном драфте в онлайн-формате определились с составом своих команд.
Джеймс под первым пиком забрал двукратного MVP Янниса Адетокумбо, а Дюрант сделал выбор в пользу своего одноклубника Кайри Ирвинга.
The 2021 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamDurant rosters as drafted by @KingJames and @KDTrey5! pic.twitter.com/TWntJccnyP— NBA (@NBA) March 5, 2021
Тренером команды ЛеБрона станет коуч Юты Куинн Снайдер, а команду Дюранта (сам Кевин не сможет сыграть из-за травмы) возглавит наставник Филадельфии Док Риверс.
Матч всех звезд пройдет 7 марта в Атланте. В память о легенде Лейкерс Коби Брайанте в решающей четверти команды будут играть до 24 набранных очков.
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