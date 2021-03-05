Джеймс и Дюрант выбрали составы на Матч всех звезд

Капитаны Матча всех звезд ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин) на традиционном драфте в онлайн-формате определились с составом своих команд.

Джеймс под первым пиком забрал двукратного MVP Янниса Адетокумбо, а Дюрант сделал выбор в пользу своего одноклубника Кайри Ирвинга.

Тренером команды ЛеБрона станет коуч Юты Куинн Снайдер, а команду Дюранта (сам Кевин не сможет сыграть из-за травмы) возглавит наставник Филадельфии Док Риверс.

Матч всех звезд пройдет 7 марта в Атланте. В память о легенде Лейкерс Коби Брайанте в решающей четверти команды будут играть до 24 набранных очков.