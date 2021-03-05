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Баззер-биттер защитника Одессы в матче с Будивельником – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
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YouTubе-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 моментов недели в элитном дивизионе Суперлиги.
Подборку возглавил победный бросок защитника Одессы Юрия Кондракова на последних секундах домашнего матча против Будивельника.
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