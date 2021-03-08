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НБА представила лучшие моменты Матча всех звезд в Атланте. ВИДЕО
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AP Photo/Brynn Anderson
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал самые эффектные моменты Матча всех звезд в Атланте.
Команда ЛеБрона Джеймса со счетом 170:150 обыграла команду Кевина Дюранта, а самым ценным игроком выставочного поединка стал Яннис Адетокумбо из Милуоки.
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