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Гриффин продолжит карьеру в Бруклине
Очередной звездный новичок для Нетс
Gregory Shamus/Getty Images
Экс-одноклубник Святослава Михайлюка в Детройте Блэйк Гриффин согласовал с Бруклином минимальный контракт до конца сезона. Об этом сообщает ESPN.
В Бруклине Гриффин присоединится к Кайри Ирвингу, Кевину Дюранту, Джеймсу Хардену и ДеАндре Джордану, с которым на пике карьеры выступал в Клипперс.
Ранее Гриффин договорился с Детройтом о выкупе контракта. Чтобы уйти из команды американцу пришлось вернуть 13 миллионов долларов.
Блэйк Гриффин в текущем сезоне провел 20 матчей. В среднем за игру бигмен набирает по 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи.
Бруклин с показателем 24-13 занимает второе место в Восточной конференции.
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