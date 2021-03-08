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Гриффин продолжит карьеру в Бруклине

Баскетбол
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Очередной звездный новичок для Нетс

Гриффин продолжит карьеру в Бруклине

Gregory Shamus/Getty Images

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Экс-одноклубник Святослава Михайлюка в Детройте Блэйк Гриффин согласовал с Бруклином минимальный контракт до конца сезона. Об этом сообщает ESPN.

В Бруклине Гриффин присоединится к Кайри Ирвингу, Кевину Дюранту, Джеймсу Хардену и ДеАндре Джордану, с которым на пике карьеры выступал в Клипперс.

Ранее Гриффин договорился с Детройтом о выкупе контракта. Чтобы уйти из команды американцу пришлось вернуть 13 миллионов долларов.

Блэйк Гриффин в текущем сезоне провел 20 матчей. В среднем за игру бигмен набирает по 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи.

Бруклин с показателем 24-13 занимает второе место в Восточной конференции.

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В статье: НБА Блэйк Гриффин Бруклин Нетс
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