Назван MVP недели в Суперлиге

В рамках Суперлиги Париматч 4-7 марта было сыграно 9 матчей регулярного чемпионата.

MVP игровой недели признан центровой Киев-Баскета Владислава Коренюка, который был одним из лучших в составе своей команды в обоих матчах.

Коренюк в матче против команды с Каменского набрал 16 очков (8/10 двухочковых), сделал 6 подборов (2 в нападении) и 2 блок-шота (РЕ 21), а в поединке против Запорожья записал в актив 21 очко (8/12 двухочковых, 5/6 штрафных), 6 подборов (2 в нападении) и 1 блок-шот (РЕ 23).