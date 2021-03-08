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Назван MVP недели в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал игрок Киев-Баскета

Назван MVP недели в Суперлиге

Новина українською

В рамках Суперлиги Париматч 4-7 марта было сыграно 9 матчей регулярного чемпионата.

MVP игровой недели признан центровой Киев-Баскета Владислава Коренюка, который был одним из лучших в составе своей команды в обоих матчах.

Коренюк в матче против команды с Каменского набрал 16 очков (8/10 двухочковых), сделал 6 подборов (2 в нападении) и 2 блок-шота (РЕ 21), а в поединке против Запорожья записал в актив 21 очко (8/12 двухочковых, 5/6 штрафных), 6 подборов (2 в нападении) и 1 блок-шот (РЕ 23).

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В статье: Суперлига БК Киев-Баскет Владислав Коренюк
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